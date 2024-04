La neige est de retour !

C’est un paysage que les habitants de Gilley (Doubs) ne s’attendaient plus à voir cette année. Dix centimètres de neige sont tombés pendant la nuit et ce mercredi matin à 800 mètres d’altitude. Dans le village, Marlène et son fils Léonard n’avaient pas vu de neige depuis novembre dernier, pas un flocon avant aujourd’hui. "Ce week-end, on était en tangue, en débardeur, barbecue… ça fait un choc, c’est ça, un choc thermique", explique la mère de famille. Ils ont perdu 25 degrés en seulement quatre jours. Mais dans la région, pour les anciens, la neige en avril est habituelle. "C’est encore la saison où on a encore de la neige. On n’a pas rangé les doudounes", affirme une senior. Même les habitués ont quelques difficultés sur la route. "Alors, moi, je suis en pneu été, puis je vais à Pontarlier en pneu été. C’est comme ça, c’est la région. Voilà, on sait que l’hiver peut revenir à tout moment", raconte une conductrice. La situation devrait s’améliorer dans l’après-midi, car les températures seront à la hausse. La neige ne devrait pas tenir sur les routes. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, T. Gathy