La neige s'installe dans les Pyrénées

Ce mercredi matin, Aydius (Pyrénées-Atlantiques) se réveille de nouveau sous la neige. Les flocons sont tombés toute la nuit sur le village béarnais. Un paysage blanc qui ravit particulièrement les habitants. Le blanc de la neige sur le bleu du ciel offre effectivement un panorama incroyable. Par ailleurs, à l'arrêt de bus du village, l'autocar est bien à l'heure. Ce ne sont pas 20 cm de poudreuse qui vont arrêter le chauffeur. Les plus petits, quant à eux, n'ont pas école ce jour. Les familles en profitent de ce fait pour réaliser leur premier bonhomme de neige de la saison. Dans le centre du village d'Aydius, il faut dégager les routes et déneiger devant sa porte. A cause de la météo, les fermes ont aussi dû s'organiser. Des éleveurs ont décidé de rentrer leurs chèvres. Elles resteront au chaud au moins jusqu'en janvier. En fin de matinée, les flocons tombent à nouveau sur le village. Et d'autres chutes de neige sont attendues jeudi dans les Pyrénées.