La neige est de retour dès 600 mètres

Ce lundi matin au réveil, un manteau blanc de cinq à dix centimètres a recouvert le Cantal. Cette retraitée a juste eu le temps de prendre son petit déjeuner avant une bonne séance d'exercice physique. "Ça fait travailler les bras et les épaules. Mais il n'y a pas trop de neige donc c'est encore jouable", nous confie-t-elle. Dans le village de Neussargues, les trottoirs n'ont pas encore été salés alors chacun a sa tactique pour se déplacer en toute sécurité. Et à la sortie de la boulangerie, la prudence est de mise. Météo France avait annoncé de la neige, du vent et de la congère sur tout le Cantal. Par conséquent, les déneigeuses ont sillonné les routes départementales dès la fin de la nuit pour permettre aux voitures de circuler en sécurité. "On a commencé dès quatre heures du matin pour que les gens puissent aller au travail", nous a déclaré Christophe Faucillon, employé départemental dans le secteur de Murat. Par arrêté préfectoral, la circulation est interdite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur tout le Cantal. Quant aux transports scolaires, ils ont été suspendus en Lozère. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive