La neige est enfin de retour !

À l'arrêt, impossible d'aller plus loin pour ce camion et ce bus à cause de la chaussée glissante. Aurait-on perdu les bonnes habitudes ? Mieux vaut être équipé ce lundi matin, comme Stéphanie Filleul la factrice. "Ce sont des conditions qui sont quand même difficiles pour nous, car on a quand même un secteur à faire (...) et des fois, les routes ne sont pas forcément des plus pratiques", explique-t-elle. À Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie), il n'avait pas neigé depuis un mois. Les habitants ressortent les pelles, les machines... des outils restés bien trop longtemps au garage. L'arrivée de la neige rend tout le monde heureux, comme Joël, 66 ans. Il a quitté sa Bretagne pour prendre de l'altitude et il n'est pas déçu. "C'est une grande découverte, car c'est une première pour moi de venir à la montagne (...) c'est vraiment magnifique", rapporte-t-il. Ce manteau blanc réchauffe les cœurs des montagnards, et surprend peut-être aussi les animaux. Comme une carte postale tant attendue, la saison hivernale est cette fois-ci bien lancée. D'après les prévisions, 60 centimètres de neige sont attendus d'ici la fin de la semaine dans les Alpes. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand