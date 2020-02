La neige fait son retour à Mongie

Ce mercredi matin, la Mongie (Pyrénées) se lève sous la neige pour le plus grand bonheur des vacanciers. Tout le monde a enfin retrouvé le sourire. Restaurateurs, loueurs d'équipements de ski... les professionnels sont rassurés de pouvoir aborder sereinement la fin de saison. Dans cette station, la neige devrait tomber jusqu'à jeudi soir en attendant le retour du soleil vendredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.