La neige fait son retour dans les Vosges

Au Lac Blanc, le début de saison a été assez encourageant en décembre 2019. Mais faute de neige, aucune piste n'a pu être ouverte, notamment dans l'auberge du Blancrupt. Heureusement, les chutes de neige de ces derniers jours ont permis de redécouvrir les plaisirs de l'hiver. Ce mercredi matin, la route des Crêtes et ses 25 kilomètres de pistes a été enfin ouverte aux premiers skieurs de fond. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.