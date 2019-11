La neige fait son retour en Auvergne

Dans le Cantal, la neige a blanchi les sommets montagneux y compris la station de ski du Lioran. Les conditions y sont presque réunies pour faire une belle randonnée en groupe. Ce 11 novembre 2019, des skieurs s'impatientent pour rejoindre le sommet du Plomb du Cantal à plus de 1 800 mètres d'altitude. Malgré des températures négatives, quelques courageux n'ont pas manqué d'improviser quelques pas dans la neige. Les enfants, eux, en profitent sans modération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.