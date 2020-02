La neige manque cruellement à Luchon-Superbagnères

Une tempête de ciel bleu et une température printanière de 15°C règnent sur les Pyrénées à 1 800 mètres d'altitude. Conséquence par endroits : la neige manque cruellement, notamment au domaine skiable de Luchon-Superbagnères. Pour les vacances de février, sept pistes sur 28 sont praticables grâce à la neige de culture. Les loueurs de skis, eux, sont inquiets car ce manque représente 30% de chiffre d'affaires en moins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.