La neige manque dans les stations de ski

À trois semaines des premiers départs en vacances de février, les stations de ski vosgiennes sont sous le soleil. Dans une station familiale de Rouge Gazon, tout est prêt pour accueillir les vacanciers et une dizaine de pistes devraient être ouvertes. Malgré la douceur des températures et le manque de neige, tout n'est pas perdu. Mais son activité générale connaît une baisse et ses quarantaines de saisonniers se trouvent encore sans travail.