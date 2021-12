La neige prend ses quartiers d’hiver dans les Pyrénées

À huit heures, Bedous se réveille enneigé. Depuis dimanche, quinze centimètres de poudreuse sont tombées sur le village. Ce lundi matin, il faut dégager l’entrée de l’école, mais parents et enfants ont le sourire. Des chutes de neige peu fréquentes pour cette commune située à 400 mètres d’altitude. Alors, dans la boulangerie, la météo est sur toutes les lèvres. "C’est rare. On en a eu un peu l’année dernière, mais pas comme cette année", affirme d’ailleurs la boulangère. Pourtant, les bonnes habitudes sont encore là. Certains déneigent dans la bonne humeur. Pendant ce temps, d’autres affinent leur technique, notamment pour éviter les verglas. Jannick, elle, préfère rester devant la cheminée tout en se réjouissant de la sensation que cela lui procure. Le redoux est attendu dans l’après-midi. Néanmoins, les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange pour avalanches et la préfecture déconseille les sorties en montagne. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet