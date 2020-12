La neige fait des heureux en Haute-Loire

A 1 346 mètres d'altitude, sur le plateau du Mézenc, les vacanciers font connaissance avec la burle. Nombreux sont ceux qui sont venus expressément pour la ressentir. Avec ce vent du Nord si caractéristique, il n'est pas facile de se réchauffer. Bonnet, grosses chaussures, deux épaisseurs sur chaque partie du corps... chacun fait de son mieux pour se protéger. Malgré cela, les vacanciers apprécient. Ces derniers jours, il y est tombé quelques centimètres de neige et ils en sont ravis. Qu'importe les conditions dans le village des Estables (Haute-Loire), Raymonde, 72 ans, ne sort jamais sans son bâton de ski, par peur de glisser. Ce mardi, elle rend visite à une amie qui ne peut que sortir dans sa cour. Un peu plus haut, une famille profite de l'air frais et pur et surtout des joies de la neige. L'occasion de se défouler un peu après une sortie du confinement. Rien de mieux qu'un tel spectacle en montagne pour la dernière semaine de l'année.