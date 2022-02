La neige revient enfin dans les Alpes du Sud

Elle est là, enfin, et tombe généreusement. On n'a pas vu la neige depuis 50 jours à Auron (Alpes du Sud). Alors ce lundi matin, de larges sourires se dessinent sur les visages des vacanciers. "Enfin, on l'attendait, la voilà !" ; "C'est fabuleux, car je crois qu'on l'attend déjà tous depuis très longtemps", lancent certains. Sur la place centrale de la station, pendant que les enfants s'adonnent à de joyeuses batailles de boules de neige, le chasse-neige, lui, reprend du service pour la troisième fois seulement cet hiver. "Le plus gros reste à venir. Moi ça me donne le sourire, et à tout le monde", témoigne un habitant. Entre 30 et 40 centimètres de neige fraîche sont attendues ce lundi, de quoi poser le décor de vacances réussi. C'est un cadeau du ciel qui réjouit aussi les commerçants, pour qui le blanc est le meilleur des arguments. Un temps qui donne envie de skier et de manger de la soupe, une raclette ou une fondue. Classique la raclette, mais incontournable, surtout s'il neige dehors, en attendant le retour du soleil mardi sur les Alpes du Sud. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard