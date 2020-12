La neige s'installe dans les Pyrénées

Cela fait une semaine qu'il continue de neiger dans les Pyrénées. Dans la vallée du Louron, et plus précisément à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), la brume se lève et dévoile un paysage hivernal. Avec deux degrés dehors, la plupart des habitants se réfugient chez eux. Ce jeudi matin, Georgette prépare une soupe pour son fils et son petit-fils. Pour accompagner ce potage, elle a concocté une bonne grillade au feu de bois pour donner plus de goût à sa préparation. Cette grand-mère s'y connaît effectivement en bon produit. Elle passe d'ailleurs chaque jour à faire un tour dans la ferme de la famille. A Loudenvielle, les champs sont recouverts de poudreuses et les gasconnes sont déjà au chaud dans l'étable. Elles y seront jusqu'à ce qu'il fera assez beau. Pour profiter des paysages immaculés, quelques irréductibles ont enfilé leurs manteaux. Et même chez le marchand de journaux, la neige est le sujet de conversation principal. Par ailleurs, ce temps nous rappelle la magie des fêtes de fin d'année.