La neige s'invite dans les villages

Le soleil se lève et laisse apparaître les forêts blanchies, les toits enneigés, un régal pour les yeux, mais pas pour tous les habitants, contraints de déneiger. "C'est superbe, mais ce n'est pas drôle de devoir passer la pelle comme ça", lance une habitante. Dans la vallée du Larboust, au cœur des Pyrénées, la neige est tombée des 750 mètres d'altitude. Honoré récupère du bois pour réchauffer sa maison. Avec ces températures, passer la journée devant le poêle est très tentant. "Quand j'ai le temps, j'adore me mettre à côté du feu et regarder les flammes", affirme-t-il. La boulangère profite, elle aussi, de la chaleur des flammes. Ce mardi matin, en se levant pour faire son pain, elle a découvert ce paysage immaculé. "Les premières neiges sont toujours excitantes", confie cette dernière. Un peu plus bas dans les champs, les veaux découvrent la neige. Ces chevaux rustiques sont plus habitués. Ces dix centimètres de poudreuse ne devraient pas tenir. Un redoux est annoncé dès la fin de semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe