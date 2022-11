La neige s'invite en altitude

Première bataille de boules de neige pour Nina et son frère Léo. Ces flocons sont une belle surprise pour les vacanciers venus de Poitiers (Vienne). À La Mongie (Hautes-Pyrénées), il est tombé plus de dix centimètres de neiges ce vendredi matin. Cette couche blanche a surpris les habitants, comme William, encore en pantacourt et en casquette. "Je ne m’attendais pas du tout à ça", avoue-t-il. Après six mois au garage, les déneigeuses sont de retour sur les routes. Sébastien, conducteur de ces véhicules, déneige le col du Tourmalet, une mise en jambes avant la saison d’hiver. Les plus courageux sont sorties profiter de ces paysages. Pour les ouvriers, les conditions sont plus difficiles. Ils doivent débarrasser tout le matériel du chantier. "On va faire ce que l’on peut aujourd’hui et je pense que lundi, on fera le reste", explique l’un d’eux. Les chutes de neige devront se poursuivre toute la journée en altitude, avant un beau week-end ensoleillé. TF1 | ReportageM. Chaize, C. Bélard