La neige tombe en montagne, mais les stations de ski ne peuvent pas ouvrir leurs remontées mécaniques

L'hiver s'installe doucement à Albiez-Montrond. À l'approche des vacances de Noël, les gros flocons de neige arrivent à point nommé et les 400 habitants du village retrouvent des gestes familiers. "Malgré la pandémie de coronavirus et le confinement, on espère avoir la quantité de neige qu'il faudra pour que les pistes puissent s'ouvrir et qu'on puisse avoir une belle saison", affirme l'un d'entre eux. L'inquiétude prédomine dans cette station de ski. En effet, si les remontées mécaniques ne peuvent pas fonctionner, les vacanciers se feront plus rare. Jean-Charles Dufreney, l'épicier du village, anticipe déjà une baisse d'un quart de ses ventes à Noël. Toute l'économie locale va souffrir. Néanmoins, l'heure est à la préparation dans le magasin Mustang Sport. L'ouverture est prévue le 19 décembre prochain, mais Pierrick Vial, le gérant, sait déjà que son chiffre d'affaires annuel pourrait fondre de 40% . Les habitants d'Albiez-Montrond redoutent que les fêtes de Noël aient un goût amer cette année. Ils espèrent encore que le gouvernement va revenir sur ses décisions pour autoriser au moins les sorties encadrées.