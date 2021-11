La neige tombe sur la Savoie

Pour les habitants aux pieds montagnards, qui n'ont pas froid aux yeux, c'est le réveil sous la neige. À quoi ressemblera le mois de février ? Peut-être à cette ambiance hivernale du 15 novembre. Et à les entendre, c'est parti pour durer. À 1 750 mètres, le hameau de La Goula compte plus de chats que d'habitants. Jean-Marc y vit seul et se prépare à y passer l'hiver. Sa motoneige sera son carrosse pour les prochains mois. "C'est mon moyen de locomotion", raconte-t-il. Et cette neige pourrait rester grâce au froid qui arrive dans les prochains jours. C'est une excellente nouvelle pour les remontées mécaniques, qui n'attendent que ça pour démarrer. Et on mesure leur impatience. À quelques semaines de chausser les skis, Christian trépigne. "Elle arrive et c'est tout à fait normal pour Noël. En espérant qu'on en aura assez pour skier", lance-t-il. Mais les plus heureux, ce sont les enfants qui aiment la neige, notamment pour pratiquer la luge. L'hiver ne fait que commencer en Haute Maurienne, car 30 centimètres de neige sont attendus d'ici ce lundi soir. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy