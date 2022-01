La Normandie dans le top 50 des lieux à visiter du New York Times

C'est une nouvelle qui donne le moral. La Normandie fait partie des 52 lieux à visiter cette année, selon le New York Times. Pour les Normands, cela fait plaisir. "C'est une fierté. C'est vrai que la Normandie est belle" ; "C'est toujours agréable d'habiter un endroit et d'être mis en avant", lancent des passantes. Le journal américain met l'accent sur les nombreuses possibilités de randonnée à vélo ainsi que sur le passé historique de la région. Lorsque le soleil brille, elle s'illumine. Le New York Times a également été séduit par la beauté des paysages et la richesse du terroir. "Il y a tellement de belles choses à voir et il ne pleut pas toujours en Normandie", s'enthousiasme un passant. Après deux années difficiles, ce classement donne beaucoup d'espoir aux commerçants de la région. "C'est une très bonne nouvelle, je suis un peu surprise, mais tant mieux. Le monde est vaste et il y a beaucoup d'autres endroits à visiter", confie l'un d'entre eux. À noter que la Normandie est la seule région française de ce classement. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira