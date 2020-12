La Normandie recouverte de neige

La campagne normande s'est réveillée recouverte de blanc. Cinq centimètres de neige sont tombés ce vendredi matin et personne ne s'y attendait à Ger (Manche). "On n'y pensait pas du tout. C'était vraiment la joie", affirme une habitante. "En pleine campagne, c'est le paradis. Cela émerveille", décrit une autre. Avec un petit degré au thermomètre, Gérard n'est pas paniqué car il a sa technique pour rester bien au chaud. "Je me suis protégé la gorge et j'ai mis une bonne veste et des bonnes chaussures", a-t-il confié. Cela faisait plus de deux ans que la neige n'était pas tombé à Ger. Dans les rues, les habitants s'activent pour déneiger tout en gardant leur âme d'enfant. "On peut faire une partie de boules", proposent certains. De la bonne humeur qui fait du bien en cette période de crise. La neige nous rapproche un peu plus des fêtes de fin d'année. "Ça crée du bonheur. Ça rappelle Noël", définit une adolescente. D'après Météo France, quelques flocons pourraient de nouveau être attendus en fin de journée.