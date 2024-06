La Normandie se souvient

Même plage, même heure, mais cette fois-ci, la météo est beaucoup plus clémente. Les forces spéciales américaines reconstituent le débarquement sur la plage d'Utah Beach. Touristes, habitants et passionnés d'histoires, tous voulaient honorer la mémoire de plusieurs milliers de soldats tombés sur place il y a 80 ans. Des militaires américains, britanniques et canadiens ont fait de cette matinée un spectacle pour les milliers de personnes présentes sur la plage. Autre moment fort, le débarquement de la marine britannique, quinze jours d'entraînement pour effectuer l'opération. Une centaine de soldats, tous très jeunes comme leurs aînés il y a 80 ans, arrivent sur la plage de Gold Beach. Sur toutes les plages, le son des cornemuses résonne. À Sword Beach, un millier de personnes sont venues rendre hommage aux Britanniques ainsi qu'aux 177 Français qui ont débarqué sur cette plage. Partout sur les 80 kilomètres de côte, des cérémonies plus ou moins grandes pour rendre hommage à ceux qui ont libéré l'Hexagone. TF1 | Reportage V. Topenot, T. Misrachi, L. Barbier