La nostalgie des embouteillages d’antan

Certains ont des passe-temps très curieux. À Chauray, par exemple, dans les Deux-Sèvres, ces automobilistes ont décidé de créer un embouteillage pour y rester bloqués pendant deux heures, et ça les rend heureux. Ce curé et cette bonne sœur sont même des récidivistes. "On en fait plusieurs par an", confie le premier. Tout est créé de toutes pièces, jusqu’à l’accident à l’origine du bouchon. La fausse victime donne de sa personne. La mairie de Chauray organise pour la première fois cet événement pour commémorer les embouteillages d’antan, lorsque les vacanciers se retrouvaient coincés dans les petites rues de villages. Tout le monde se prête au jeu. La plupart sont là par passion. Joël les a connus, ces bouchons, lorsqu’il partait en famille. "Mon père avait une petite deux-chevaux et les quatre garçons étaient derrière", raconte-t-il. La jeune génération n’a pas connu ça, mais elle profite du spectacle. C’est un embouteillage où tout le monde garde le sourire, même en cas de pépin. Après tout, c’est les vacances ! TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec