La nostalgie en tête de gondole

Un morceau de chocolat, et c'est le retour en enfance garanti. "Le goûter après l'école" ; "C'est ça que j'aimais, ce sont les dessins qu'il y a dans le chocolat" ; "C'est du bon chocolat, d'ailleurs, je vais en prendre", lancent des clients. Cette marque de chocolat avait disparu de nos supermarchés depuis près de 20 ans. Elle est de retour en tête de gondole, avec la même recette, mais bien plus cher que ses concurrents avec 25 euros le kilo. Depuis février, 300 000 tablettes ont été vendues, un succès qui fait des envieux. Chocolat, biscuit, boisson ou même lessive, ces produits ont marqué les esprits grâce à des publicités iconiques. Les grands enfants s'en souviennent encore 30 ans plus tard. Cette ancienne marque mise tout sur les souvenirs de ses clients. Le logo, le slogan et la couleur des emballages de l'époque, tout a été repris et ça marche. "Ça fait vendre parce que la marque est connue. Ça fait vendre parce que la marque génère une confiance", explique Daniel Chassagnon, co-fondateur d'Héritage. Daniel Chassagnon n'en est pas à son coup d'essai. En tout, il a relancé huit marques disparues du commerce et bientôt de retour dans nos rayons, un pari qui comporte peu de risques. Un contrat vient d'être signé pour que ces produits, relancés après des années d'absence, soient distribués dans la majorité des hypermarchés français. TF1 | Reportage G. Bertrand, L. Baqué, M. Kouho