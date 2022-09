La nostalgie fait recette

Contrairement aux apparences, nous n'avons pas trouvé de machine à remonter le temps. Plus simple pour nous plonger dans l'Hexagone des années 1900, un village d'antan au cœur de Saint-Quentin (Aisne). Ici, c'est en famille que l'on arpente les ruelles. L'occasion pour les grands-parents de partager quelques souvenirs d'enfance. Il s'agit d'un musée animé par une quarantaine de bénévoles, tous passionnés comme Roseline. Comment faisait-on du beurre autrefois ? Avec un peu de crème fraîche, une baratte à beurre, beaucoup de patience et parfois un peu d'aide. Et 20 minutes plus tard, nous avons le résultat : un beurre plus savoureux avec un vrai goût. Un goût d'autrefois qui attire de plus en plus de visiteurs, jusqu'à 20 000 par an. Nous poursuivons notre voyage plus au sud, à Rochefort, dans un musée qui donne le tournis. Nous découvrons des objets par centaine récupérés par la famille de Sébastien Bourbigot depuis 40 ans. Ici aussi, le succès ne se dément pas. Dans les allées, nous rencontrons une nouvelle génération de visiteurs très intéressée par le savoir-faire d'autrefois. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry, B. Chastagnier