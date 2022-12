La nouvelle jeunesse des vitraux

Faisons la connaissance des artisans d'art qui entretiennent et parfois créent ou restaurent le patrimoine de lumière qu'est la Cité du Vitrail. Voici huit pièces de verre à manier avec précaution. Peint il y a tout juste 500 ans, ce puzzle est un précieux morceau de patrimoine de la ville de Troyes. Flavie Serrière est la grande spécialiste de ces vitraux du XVIe siècle. Elle en voit un qui est en très mauvais état : "là on a déjà perdu une grande partie de la couche picturale. Avant de nettoyer il faut vraiment qu'on reconsolide. En 30 ans, je n'ai jamais vu une couche picturale aussi altérée sur un trésor aussi exceptionnel". Il appartient à l'église Saint-Pantaléon; l'un des joyaux de cette époque Renaissance qui donna un nouvel éclat aux édifices religieux. Tout en mouvement, les statues de pierre prennent vie et les vitraux colorés au jaune d'argent laissent enfin entrer la lumière. Un seul panneau est pour l'instant en cours de restauration. A l'atelier, sous son microscope, Flavie ne peut que constater l'ampleur des dégâts après cinq siècles d'aléas climatiques. TF1 | Reportage C. Auberger, D. Blondeau, S. Roland