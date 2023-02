La nouvelle urgence en Turquie

Autour d'une tente, les médecins et les pompiers français enchainent les consultations. La plupart des blessures n'ont pas été traitées. Séverine Supiot, infirmière, a dans ses caisses de quoi répondre aux besoins urgents des plus vulnérables, mais seulement pour un temps limité. "L'accès aux hôpitaux est compliqué (...) On ne peut qu'apporter les premiers soins", rapporte-t-elle. Les déchets s'accumulent et pourrissent dans les allées. Une famille a survécu au séisme, mais craint maintenant les maladies qui se propagent dans le camp : "Il y a des poubelles partout et les gens tombent tous malades. Ma sœur a très mal au ventre et la petite ne se sent pas bien non plus". Devant la tente voisine, une femme de 62 ans est aussi de plus en plus inquiète, car sa belle-fille est enceinte de huit mois et risque de perdre son enfant. Malheureusement, ils n'ont nulle part où aller. Dans le froid glacial, l'accès à l'hygiène même la plus rudimentaire est limité. Face aux risques d'épidémie, les autorités ont commencé à évacuer la ville. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala, F. Mignard