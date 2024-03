La nouvelle vie des bases militaires

Les engins de chantier ont aujourd'hui remplacé les avions de chasse. Cette partie de la base militaire de Creil (Oise) est inutilisée depuis huit ans. Un nouveau projet se dessine, mais avant tout, il faut déminer le terrain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont occupé les lieux, et les alliés les ont bombardés. Cette bombe a été retrouvée ce mardi. Pour s'en débarrasser, il faut la faire exploser. Tous les points de couleur sur cette carte représentent les zones à investiguer. D'ici la fin de l'année, l'ancienne base aérienne sera totalement transformée. Près de 100 000 foyers pourraient bénéficier de l'électricité grâce à ce projet. Certains bâtiments vont être conservés et restaurés. Celui-ci occupe une place particulière dans l'histoire de l'Hexagone. Une nouvelle vie pour la Base 110, mais à Creil, l'enthousiasme des habitants et des commerçants est assez mesurée. Avec la fin du service militaire, de nombreuses bases se sont retrouvées inutilisées. Il y a 350 sites sur l'ensemble du territoire, et certains ont désormais une nouvelle vie, comme cet ancien baraquement à Bretteville-sur-Odon (Calvados). TF1 | Reportage M. Guénégan, J. Bervillé, L. Lassalle