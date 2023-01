La nouvelle vie des friches industrielles

Pour la première fois depuis onze ans, depuis la fermeture de l'usine de Revin (Ardennes), Jean-François Germain revient. Il y a passé 35 ans de sa vie, toute sa carrière. On y fabriquait des baignoires et des lavabos. À l'époque de son âge d'or, 2 300 personnes travaillaient dans l'usine, jusqu'à sa fermeture en 2011. Jean-François ne s'en est jamais vraiment remis. Dans la foulée, les deux autres usines de Revin ferment à leur tour. En 20 ans, la population passe de 13 000 à 6 000 habitants. Les ouvriers et leurs familles quittent la ville, mais les vieux sites industriels, eux, restent à l'abandon. Aujourd'hui, l'espoir renaît. Une entreprise de vélos électriques va s'installer dans les prochains mois sur l'un des sites et créer 300 emplois. Une seconde chance pour Revin. Les travaux seront légers. La structure est en bon état et sera donc réutilisée. La petite ville n'a pas les moyens de tout reconstruire, contrairement au chantier colossal de Reims : un centre aquatique dernier cri, une grande salle de concert, un petit quartier flambant neuf tout juste sorti de terre. Difficile d'imaginer qu'il y a cinq ans seulement, c'était une gigantesque friche ferroviaire. TF1 | Reportage N. Guandillot, S. Humblot, E. Duboscq