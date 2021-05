La nouvelle vie des kiosques à journaux à Marseille

A priori, rien ne distingue un kiosque à journaux dans le centre-ville de Marseille d'un autre. Mais lorsque l'on s'approche, on découvre que là on ne vient pas chercher le journal du jour, mais plutôt la baguette du matin. Dans le quartier, on est ravi de voir revivre différemment ce commerce de rue depuis quelques mois. Ces dernières années, de nombreux kiosques ont fermé à Marseille, la vente de journaux n'étant plus aussi rentable. Certains ont donc décidé d'investir ces lieux pour créer une nouvelle activité. C'est le cas de Margot, qui y vend désormais du café. Une activité débutée juste avant le premier confinement. Et avec la fermeture des bars et des restaurants, son café à emporter attire de nombreux clients dans le centre-ville. Quand les estomacs sont remplis, pourquoi ne pas se nourrir également l'esprit. Didier-Carol Porcher, un artiste, a investit un kiosque pour proposer ses créations en plein air. Ces mobiliers urbains appartiennent à la Métropole Aix-Marseille, à qui les commerçants doivent payer un loyer. Ce dernier vaut 3 000 à 8 000 euros par an.