La pandémie de Covid-19 va-t-elle disparaître avec l'été ?

Des scientifiques chinois ont fait des recherches à partir de relevés de températures dans 166 pays. Il en relève notamment qu'une augmentation de 1°C entraîne une diminution de 3,1% des nouveaux cas et de 1,2% des décès. Une autre étude prouve également que le coronavirus est sensible aux variations de température. Que nous révèle-t-elle précisément ? L'été signe-t-elle la fin de la pandémie dans l'Hexagone ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.