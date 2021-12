La pantoufle, c'est tendance

On vous en déposera peut-être au pied du sapin cette année. Depuis la pandémie, les ventes de chaussons ont explosé : plus 9% en un an. Dans ce magasin spécialisé, c'est l'heure du défilé. Cette année, la paire qui a le plus de succès n'est autre qu'une pantoufle mondialement connue. Il s'agit de la Charentaise. Depuis quelques années, les chaussons se sont modernisés pour attirer toutes les générations. Dans ce magasin, ils sont même devenus un accessoire de mode. Les critères : originales, mais un peu stylés. Du made in France de toutes les couleurs, les chaussons se vendent entre 30 et 60 euros. Et visiblement, il n'y en aura pas pour tout le monde cette année. "Il y a un besoin de confort depuis les deux premiers confinements et ça se ressent puisque maintenant, c'est vraiment tout public qui porte du chausson", précise Mathilde Buis, gérante d'un magasin à Montpellier (Hérault). Rassurez-vous néanmoins, les stocks seront à nouveau pleins après les fêtes. De quoi passer tout l'hiver les pieds bien au chaud. TF1 | Reportage A. Bacot, H. Lévêque, M. Scarzello