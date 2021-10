La pantoufle produite en France fait son grand retour

Elles arrivent tout juste, et cette année, elles sont très demandées. Dans ce magasin de pantoufles, la responsable va pouvoir appeler ses clients, car la liste d’attente commençait à s’allonger. Et contrairement aux apparences, la pantoufle peut être très actuelle. Chez La Pantoufle Moderne, il y a en tout cas de quoi satisfaire tout le monde. Un regain d’intérêt que l’on constate aussi chez le fabricant français Erel. Une entreprise de Limoges qui doit sa réputation à des produits de qualité. Pour cela, une technique de couture à l’envers appelée le cousu américain. D’autres modèles, eux, ne peuvent se passer de l’expérience de Sylvie Langlois et de ses 42 ans de métier. Au bord de la faillite, il y a cinq ans, l’usine a été reprise avec une nouvelle équipe dirigeante. Pari réussi : une production relancée et des commandes qui s’enchaînent. Pour Marina Lacaze, directrice des ventes, les raisons de ce succès sont simples : le confort et des habitudes de vie qui changent. Le made in France s’adapte aussi aux demandes de la clientèle pour les matières ou les couleurs, sans oublier l’esprit de la marque.