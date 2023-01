La parade amoureuse des flamants roses

Pas de temps à perdre, c’est l’heure d’enflammer la piste. Chez les flamants roses, pour espérer conclure, il faut être le meilleur danseur. "Il faut qu’il arrive à hypnotiser la femelle qui est en face. C’est une danse sensuelle" ; "Chacun essaie de tirer son épingle du jeu, d’être le plus beau possible", nous expliquent quelques observateurs. Mouvements de tête, révérence… il faut garder le rythme. Les flamants ont jusqu’à la fin de l’hiver pour trouver un partenaire. C’est la saison idéale pour la photographe Cécile Domens. "Ils ont changé de plumage à l’automne pour avoir de belles plumes roses, pour parader. On a des effets graphiques assez chouettes. C’est vraiment le meilleur moment de l’année", confie-t-elle. Le critère de beauté : avoir le plumage le plus rose possible, signe que les flamants sont en bonne santé. Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi soigner sa technique, avoir la meilleure chorégraphie. Une fois les couples formés, les flamants roses resteront fidèles jusqu’à la naissance de leurs petits au printemps. Puis, il faudra séduire à nouveau dès l’hiver prochain. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia