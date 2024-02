La parade costumée des Gilles de Binche

Le public est venu de loin pour admirer leur chapeau en plumes d’autruche et leur danse folklorique. Les Gilles de Binche sont les vedettes du Mardi gras. Leur marche chasserait l’hiver pour accueillir le printemps. Et dans le ciel, la magie opère, pas une seule goutte n’est tombée dans la matinée. Tous les moyens sont bons pour attraper les oranges, des cadeaux des Gilles. Ces derniers sont des hommes costumés, tous issus de Binche. Ils s’animent le matin du carnaval dans l’intimité de leur foyer. C’est le cas de Manuel Prevost, préparé par sa fille avant le défilé. Dans la soirée, les autres Gilles viennent le chercher. La danse reprend jusque devant la maison de Mathis, le fils de Manuel, Gille de Binche pour la première fois. Quelques semaines plus tôt, tous deux étaient allés prendre leurs mesures sur ce qu’on appelle "un louageur de costume". C’est un autre artisan du carnaval. Tous les ans, Karl Kersten, coud entre 200 et 300 nouvelles tenues. Dans leur costume, les Gilles sont identiques pour former le traditionnel rondeau. Et il en faut de l’énergie pour tenir 24 heures, car un Gille de Binche ne s’assoit jamais en public. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier