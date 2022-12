La parade de Saint-Nicolas

Le Saint-Nicolas est le plus attendu lors du grand défilé, que ce soit par les plus petits ou les plus grands. C'est le patron des Lorrains et des enfants sages. "C'est un homme très gentil, qui donne plein de cadeaux aux enfants", "on est content de voir le défilé quand il est là", témoignent des enfants. Comme tous les ans, il est très bien accompagné, notamment par des chars, tous très originaux. Ils sont confectionnés par des centaines de bénévoles. On retrouve également des troupes d'artistes en tout genre, et des personnages en tout genre qui ont fait sa légende, comme le terrible père Fouettard ou encore le boucher tueur d'enfants. La Saint-Nicolas est une fête qui rassemble, et pas seulement les Lorrains. Pour garder la tradition, le maire remet les clés de la ville à Saint-Nicolas. Les fêtes de fin d'année sont belles et bien lancées. TF1 | Reportage J. Duong, M. Doux