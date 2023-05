La parade des plus beaux bateaux du monde

À bord de l’Enchantement, Thierry Verneuil et son équipage s’élancent dans le golfe. Cette année, son voilier de course participe pour la première fois à la Semaine du Golfe et fête ses 100 ans. Son bateau de course est l’un des plus titrés du pays dans les années 20. À son bord, un espace très réduit et une navigation qui demande de la précision. Et l’Enchantement n’est pas seul. Un millier de bateaux va sillonner la petite mer du Morbihan pendant plusieurs jours. Un spectacle pour le public qui peut admirer de grands voiliers français ou étrangers, et toute une flottille de petites embarcations. Pour plusieurs marins, c’est l’occasion de ressortir leurs voiliers. Seul dans son bateau baptisé Carpe Diem, Jacques, venu du Finistère, a attendu ce moment avec impatience. À Port Blanc (Morbihan,) les flottilles vont naviguer toute cette semaine. Elles seront visibles depuis la côte ou dans leur port d’attache. La grande parade de clôture est prévue samedi en milieu de journée, un grand moment pour admirer une partie du patrimoine naval français. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec