La Paris Games Week, un rendez-vous pour toutes les générations

Durant les cinq jours d'exposition de la Paris Games Week, les férus de jeux vidéo pourront découvrir en exclusivité toutes les dernières nouveautés : Just Dance 2020, Pokémon Épée et Bouclier, mais aussi Minecraft Dungeons. Chacun y trouve son compte. Même les plus âgés se prennent au jeu. En effet, au fil des années, le salon a démontré que le jeu vidéo n'est pas qu'une question de génération.