La passerelle vertigineuse

C'est parti pour une traversée de 600 mètres suspendue dans le vide. Autour, on voit la vallée del Riu et celle Canigó, un peu plus loin. Sous les pieds, la rivière se trouve 158 mètres au plus bas. Une altitude qui fait de ce pont tibétain le plus haut d'Europe. Pour faire face au vertige, Corrine a ses techniques : ne pas trop réfléchir, et viser son objectif. Mais quand on est vraiment effrayé, rien de tel que la terre ferme en attendant le retour des téméraires. Au risque de rater une belle expérience. "C'est impressionnant. C'est très sympa", a déclaré une touriste. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Une entreprise inspecte régulièrement les lieux à l'affût du moindre risque, quitte à interdire l'accès au public en cas de vents violents. Ces agents étaient là aussi lors de la construction du pont, achevée en 2022. Un défi de taille. Pas plus de 600 à la fois, plus de 100 000 visiteurs se sont lancés l'an dernier sur l'attraction. À toute vitesse chrono en main ou d'un pas plus lent, la passerelle de Canigó propose une autre façon de découvrir les vallées d'Andorre. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron, M. Larradet