La passion chocolat au féminin

Au départ, c'était une simple maison familiale, puis elle a grandi jusqu'à devenir une institution. Il s'agit des Chocolats Benoit, porté par Anne-Françoise, maître chocolatière. Il y a 24 ans, quand elle a pris la relève de ses parents, elle a été l'une des toutes premières femmes dans un monde d'hommes. "Au départ, même les fournisseurs voulaient parler au patron. Quand je disais, c'est moi, c'était étonnant, et encore plus en fabrication", raconte-t-elle. Depuis, elle a reçu plusieurs prix pour ses créations. Mais le chocolat qui a tout changé, c'est un petit triangle, une spécialité de la maison : le caramande. Dans l'atelier, ils en sortent des milliers chaque jour. Ce sont des amandes effilées caramélisées au beurre salé, enrobées de chocolat noir ou au lait. L'entreprise est passée de cinq à 23 salariés en dix ans. Chocolats Benoit compte trois magasins, dont un à Paris et s'est fait connaître au-delà des frontières de l'Hexagone. Mais chaque matin, Anne-Françoise est la première au travail, à s'équiper et à goûter ses chocolats. Elle fait cohabiter ses deux passions, le chocolat et l'art. De quoi lui valoir le titre d'une des meilleures chocolatières du pays.