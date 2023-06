La passion de l’ovalie à Montgesty

Il y a 334 habitants à Montgesty, et ce jour-là, une bonne partie est présente pour le retour de l'enfant du pays. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, achève un stage de travail avec son staff, et il n'est pas venu ici par hasard. "On trouve ici le calme, la sérénité pour bien travailler de manière collective", explique-t-il. Il est aussi ici pour partager. Au menu, quelques spécialités bien locales, dont tout le monde se régalent. "Il passe souvent. Il vient voir les gens. C'est l'enfant du village. Il est très apprécié", témoigne un habitant. Le sélectionneur se nourrit de cette proximité et de ce soutien, qui portent aussi le XV France dans tout le pays. Sa force émane également du club de son enfance, où il a fait ses premières passes. Ici, les anciens n'ont pas oublié le petit garçon, aussi doué que têtu. C'est avec la même détermination qu'il mènera son équipe dans 100 jours, pour le début de la Coupe du monde de rugby. TF1 | Reportage D. Piereschi, R. Reverdy, F. Fernandez