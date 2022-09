La passion du vin de père en fille

Dans son domaine viticole, Juliette Bécot est attendue pour préparer les vendanges. C'est la patronne. Cette année, le calendrier des récoltes s'est brusquement accéléré. Tout le monde a dû rentrer en urgence pour mettre les petits plats dans les grands. Avec son équipe, Juliette vérifie le matériel. Des machines perfectionnées pour ne pas rater les vendanges. C'est la dernière inspection avant le jour J. Le château Beau Séjour Bécot est planté sur les hauteurs de Saint-Émilion, l'un des vignobles les plus prestigieux du monde. Le domaine est l'une des dernières propriétés familiales de l'appellation Saint-Émilion grand cru. Tout le monde est sur le pont pour le maintenir en haut du classement. Dans le domaine, garder le niveau d'exigence est une nécessité vitale pour perpétuer l'héritage familial. À Saint-Émilion, les domaines familiaux sont de moins en moins nombreux. Juliette et sa famille font figure de résistants. Son père vit d'ailleurs toujours dans la maison familiale sur la propriété. C'est le grand-père qui avait lancé la propriété après la Seconde Guerre mondiale. Le père a pris la suite. Juliette a tout appris sur le terrain depuis son enfance. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux