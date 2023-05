La passion d'une vie, le cirque

Derrière un clown rieur et gaffeur, se cache une personne bien différente. Stéphane Le Corre, 42 ans, est ouvrier dans une usine automobile. Toute la semaine, il travaille. La scène, c’est son loisir. Même si le cirque reste toujours un peu dans un coin de sa tête, il arrive à faire la part des choses. Comme chaque fin de semaine, Stéphane part installer son chapiteau. Pas de grasse matinée pour le clown amateur, il est huit heures et il est déjà en route. Vingt ans plus tôt, il ne connaissait pourtant rien aux arts du spectacle. Mais un jour, il a fallu remplacer un ami clown au pied levé. Stéphane est depuis passionné. Il a appris toutes les ficelles du métier et a investi tout son temps libre et ses économies. Un choix de vie quand même contraignant, qui implique toute la famille. Sa femme, ses deux filles, son père, tous leurs week-ends sont consacrés au spectacle. Et rien que pour monter le chapiteau, il faut quatre heures de travail. Adeline, l’épouse de Stéphane, consacre l’essentiel de ses journées à la passion de son mari. Après le spectacle, la famille passera la nuit dans sa caravane, avant de reprendre le chemin du collège et de l’usine. TF1 | Reportage T. Copleux, P. Lhermitte, M. Doux