La passion d’une vie : les saveurs de la Loire

Au printemps, une brume matinale sur la Loire, c'est souvent la promesse d'une belle journée. À Bréhémont (Indre-et-Loire), elle commence très tôt dans ce restaurant. Ambroise Voreux est cuisinier et Romain Gadais est pêcheur. Ils partagent la même passion pour le fleuve et ses poissons. Quelques minutes suffisent pour être sur l'eau avec Romain. Il y a presque dix ans, il s'est installé comme pêcheur dans ce village. Il espère qu'il y aura du poisson. Et pour le savoir, il faut relever les filets posés la veille. Ce métier, il en a rêvé. Pour preuve, ce tatouage bien encré. La rencontre avec Ambroise a été déterminante. L'un est sur l'eau, l'autre reste à quai, mais chaque jour, leurs savoir-faire se complètent. Aujourd'hui, le restaurant du pêcheur à Bréhémont est bien connu. Ambroise est en cuisine et Romain au service. Le jeune chef et son équipe préparent chaque plat à la minute. Fumés, marinés, ou agrémentés de sauces étonnantes, les poissons de Loire sont souvent une découverte pour les clients. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély