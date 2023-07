La pastille, la fraîcheur de Vichy

On pourrait la reconnaître entre mille : blanche, 2,4 cm, et une mythique forme octogonale. La pastille de Vichy (Allier) est l'indémodable vedette de la ville thermale. C'est une gourmandise indispensable aussi pour les touristes de passage. La pastille est ici photographiée comme un monument, et déclinée sous toutes ses formes : en mug kitsch, brodée sur une serviette, ou dans un style plus pop. On en trouve même pour les amateurs de tisane. Prisée depuis deux siècles pour ses propriétés digestives, la pastille n'est au départ qu'un médicament contre les ballonnements. Inventée en 1824 par le chimiste Jean-Pierre-Joseph D'Arcet, elle est essentiellement composée de bicarbonate de sodium, principal élément des eaux de Vichy. Les confiseurs locaux s'en emparent ensuite pour en faire un bonbon. C'est le cas de cette famille, aujourd'hui dernière entreprise de fabrication familiale. Depuis sept générations, la formule est presque inchangée. Les confiseries sont exportées et vendues partout dans l'Hexagone, comme ici, dans la boutique familiale à Vichy. Secret du succès, l'esprit de l'ancien a été conservé en plus de quelques nouveautés. Indémodable, la pastille de Vichy représente 60% des ventes annuelles de la confiserie. Un petit plaisir qui fêtera son bicentenaire l'année prochaine, et n'aura pas pris une ride. TF1 | Reportage C. Eckersley, P. Delannes, C. Olive