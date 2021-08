"La Pat' Patrouille" débarque au cinéma

Ce sont les héros de nos enfants. Stella, Marcus, Ruben ou encore Chase font partie de "La Pat' Patrouille", une équipe canine de secouristes menée par un jeune garçon de dix ans. Après son succès planétaire à la télévision, le dessin animé est aujourd'hui adapté au cinéma. Comme dans la série, ces boules de poils ont pour mission de sauver la ville toujours avec humour. L'autre attraction de la journée, c'est la présence de Valentina. La jeune chanteuse découverte dans l'émission "The Voice Kids" prête sa voix à la nouvelle héroïne du film. "Il y a quand même des choses qui se rapprochent de la chanson mais ce qui est différent, c'est qu'il faut se mettre dans la peau de son personnage et réussir à jouer toutes ses émotions… Il y a beaucoup de choses qui me ressemblent dans son grand caractère, dans le fait qu'elle ait envie de partir à l'aventure, d'aller aider les autres", nous a-t-elle confié. Des chiens mignons et courageux qui transmettent, en plus, des valeurs de respect des animaux et de l’environnement aux spectateurs.