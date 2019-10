La pâte de coing, la confiserie automnale par excellence

À Belvédère, dans les Alpes-Maritimes, le soleil généreux de l'été indien a fait mûrir comme il faut les coings. Ce fruit d'automne à la saveur unique est souvent délaissé. Pourtant, il se cuisine de mille et une manières. La pâte de coings en est probablement celle la plus appréciée. Pour ce faire, la pulpe et les pépins sont utilisés. En la préparant, les souvenirs d'enfance remontent à la surface. C'est d'ailleurs l'un des treize desserts traditionnels de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.