La pâte de fruits, une fierté auvergnate

Manger une pâte de fruits d'Auvergne, c'est accepter le jeu de la séduction. D'abord, elle vous regarde. Vous êtes tenté de lui résister, mais vous finissez par craquer. En tout cas, c'est toujours une fierté de la croquer. La pâte de fruits d'Auvergne est la fierté auvergnate depuis le XVe siècle. Une confiserie de dix grammes de douceur qui vous replonge en un instant dans l'enfance. Pour aiguiser les papilles, rien de tel qu'une pâte de fruits à la myrtille. Une autre valeur sûre du terroir culinaire auvergnat. Si cet artisan est si fier de sa création aux parfums envoûtants, c'est que la pâte pourrait se déguster telle qu'elle. Le sucre sert seulement à rendre les morceaux moins collants. Depuis 1880, c'est surtout la confiserie Cruzilles qui a donné ses lettres de noblesse à ces douceurs. Si les pâtes de fruits sont une fierté auvergnate, c'est aussi parce que depuis plus de 100 ans, elles sont conservées dans des jolies boîtes. Et en Auvergne, on en a dans presque toutes les maisons.