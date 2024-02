La pâtisserie portugaise que les Français adorent

Il n’a beau mesurer que trois centimètres, il est devenu un géant de la pâtisserie. Le pastel de Nata se trouve partout et à tous les prix, allant de 59 centimes à deux euros la pièce. Plus besoin d’aller jusqu’au Portugal pour en déguster, les boulangeries françaises en proposent désormais. Les supermarchés s’y sont mis, eux aussi, tout comme les spécialistes du surgelé. La pâtisserie made in Portugal se trouve aujourd’hui dans le top 5 des ventes en France. Le Portugal restera toujours la patrie du pastel de Nata. Dans les rues de Porto, on ne voit que lui. Ici, les habitants l’ont hissé au rang de fierté nationale. D’ailleurs, n’appelez surtout pas ce dessert un "mini-flan", vous pourriez vous mettre à dos dix millions de Portugais. La maison Manteigaria est une institution de Porto où les habitants et les touristes viennent y déguster des pastéis faits maison. Les gestes sont ancestraux, mais la recette est bien gardée comme un secret d’État. Le succès des pastéis n’est pas prêt de s’arrêter. Avec des centaines de recettes publiées sur les réseaux sociaux, le pastel pourra bientôt se dévorer aux quatre coins du monde. TF1 | Reportage G. Brenier, D. Pires, M. Derre