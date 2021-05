La Patrouille de France survole un collège de Côte-d’Or

Ce mardi matin à 10h15, les yeux rivés vers le ciel, les élèves du Chapitre ont admiré huit avions de voltige survoler leur collège. "C'est une sensation exceptionnelle, un moment magique et inoubliable", "ça allait très vite, mais on a pu admirer, c'était trop beau", ont-ils témoigné. Parmi 54 établissements, le collège avait été tiré au sort depuis les airs. Pour cet établissement situé à Chenôve, près de Dijon (Côte-d'Or), avoir la Patrouille de France est une grande fierté et est synonyme d'un symbole fort de la République. Un sentiment partagé par Abdelbasset Louali, le principal du collège. Le collège propose un cours de défense et sécurité à une trentaine de volontaires en classe de troisième. Le programme, mis en place avec l'armée, vise à sensibiliser la jeunesse. Un enseignement privilégié pour découvrir les métiers de l'armée. Une semaine forte en émotion pour le collège du Chapitre qui recevra jeudi le ministre de l'Éducation et la ministre des Armées.