La pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte en baie de Seine

Sur le port ce mardi matin, les coquilles Saint-Jacques sont au rendez-vous. La pêche a été moins bonne qu'espérée mais les pêcheurs sont satisfaits. Depuis ce lundi, ils peuvent pêcher en baie de Seine, une zone accessible seulement la moitié de l'année. L'ouverture de ce gisement est attendue chaque automne parce que les bateaux pêchent alors près des côtes. Pour les bateaux qui n'ont plus accès aux eaux britanniques, faute de licence, c'est un soulagement. L'activité reprend mais le problème n'est pas réglé. En effet, les ressources de la baie de Seine seront épuisées dans quelques mois et les zones anglaises restent inaccessibles. Cyril Piraud n'a plus de licence depuis fin avril. Il multiplie les demandes pour que son dossier soit de nouveau pris en compte mais il reste sans réponse. La demande est forte. À 40 euros le kilo des Saint-Jacques, les clients se bousculent pour en avoir. "Jusqu'à Noël, c'est des grosses quantités tous les jours qui nous passent dans les bras", explique Marie-Christine Lecornu. Les bateaux peuvent pêcher en baie de Seine jusqu'à la mi-mai. Ils espèrent retrouver leur licence d'ici cette date. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby