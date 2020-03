La pêche à la truite ouvre samedi

La pêche à la truite est une tradition dans l'Hexagone. Ce vendredi, des pêcheurs s'adonnent déjà à cette activité au bord de la rivière Agout, à Brassac. Mais l'ouverture de la saison est prévue samedi à 6h40 au pied du vieux pont et les places promettent d'être chères. Concernant les cartes de pêche, elles sont vendues au bazar de la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.